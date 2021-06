Kantonsgericht verschärft Strafe gegen Waadtländer Klimaaktivisten

Das Waadtländer Kantonsgericht hat am Dienstag das Strafmass gegen einen Klimaaktivisten verschärft. Wie in der ersten Instanz verurteilte es den jungen Mann zu einer Geldstrafe von 125 Tagen, weil er bei Demonstrationen in Lausanne den Verkehr blockiert hatte. Aber dieses Mal wurde Strafe unbedingt ausgesprochen.