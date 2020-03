Keine gemeinsame Erklärung der G7-Aussenminister zur Corona-Krise

Die Aussenminister der führenden westlichen Industriestaaten werden bei ihrer Videokonferenz am Mittwoch voraussichtlich keine gemeinsame Erklärung zur Corona-Krise beschliessen. Nach dpa-Informationen konnten sich die USA, Kanada, Japan und die vier europäischen Mitglieder - darunter Deutschland - in Vorgesprächen nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. Zu den Differenzen zählte der Begriff "Wuhan-Virus", der in dem von den Amerikanern vorgelegten Entwurf verwendet wurde. Zuerst berichtete am Dienstag der "Spiegel" über die Auseinandersetzung.