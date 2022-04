KfW mit Milliardengewinn - Folgen für Wirtschaft durch Ukraine-Krieg

Nach einem Rückgang in der Corona-Krise 2020 hat die staatliche Förderbank KfW im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn in Milliardenhöhe erzielt. Der Überschuss verbesserte sich 2021 auf 2,2 Milliarden Euro nach 525 Millionen Euro im Vorjahr, wie die Förderbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. In der Krise belasteten vor allem Abschläge auf Beteiligungen und zusätzliche Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite. Diese Effekte kehrten sich 2021 wieder um.