"Sobald wir genügend Kräfte für einen Gegenschlag gesammelt haben, wird der Generalstab die Gegenoffensive beginnen, dabei müssen die Verluste der russischen Armee maximal hochgehalten werden", so Schdanow. Denn ein vorzeitiges Losschlagen beispielsweise in Saporischschja, wo seit Monaten über einen ukrainischen Vorstoss Richtung Meer spekuliert wird, könnte fatal und in einem Gegenstoss enden. Die nächsten Wochen werden zeigen, welche Seite zuerst fähig ist, die nötigen Ressourcen an einem Frontabschnitt zu bündeln./bal/DP/nas