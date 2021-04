Kilian Baumann ist neuer Präsident der Kleinbauern-Vereinigung

Nationalrat Kilian Baumann (Grüne/BE) ist neuer Präsident der Kleinbauern-Vereinigung (Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern, VKMB). Die Mitgliederversammlung wählte ihn am Samstag in einer Online-Abstimmung. Er tritt die Nachfolge von Regina Fuhrer-Wyss an.