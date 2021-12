Kinder-Impfung: Empfehlung von BAG und Impfkommission steht bevor

Das kündigte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), im Schweizer Radio und Fernsehen SRF an. In einem am Samstag online aufgeschalteten Video sagte Berger, die Ekif und das BAG würden die Impfempfehlung kommende Woche anpassen.

Die Ekif begrüsse den Entscheid von Swissmedic, einen Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zuzulassen, sagte Berger. Swissmedic hatte am Freitagabend bekanntgegeben, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen wird. Die Impfung sei sicher und wirksam.

Gemäss einer Zulassungsstudie mit über 1500 Teilnehmenden verhindere der Impfstoff bei Kindern schwere Covid-Erkrankungen "praktisch vollständig", teilte Swissmedic mit. Nebenwirkungen seien tendenziell eher seltener als bei Jugendlichen und Erwachsenen.

(AWP)