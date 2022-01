Kliniken in England sagen Operationen aus Personalmangel ab

Hohe Infektionszahlen in der Omikron-Welle der Corona-Pandemie führen in Grossbritannien immer mehr zu Personalmangel und Versorgungsengpässen in Krankenhäusern und anderen Bereichen. Wie die Verwaltung des Grossraums Manchester am Mittwoch ankündigte, sollen nicht dringende Operationen in den Krankenhäusern der Region vorerst aufgeschoben werden. Nicht betroffen seien Krebs-, Herz- und Gefässerkrankungen sowie Transplantationen, hiess es in der Mitteilung.