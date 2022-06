Koalition vor dem Aus - Israels Regierung will Neuwahlen

Israel ist zurück im politischen Krisenmodus: Die Regierung will gut ein Jahr nach ihrem Amtsantritt das Parlament auflösen und damit den Weg zu Neuwahlen ebnen. In der kommenden Woche wolle die Acht-Parteien-Koalition die Knesset über das Vorhaben abstimmen lassen, sagte Ministerpräsident Naftali Bennett am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Jerusalem. Damit steht in Israel wieder eine Wahl an - die fünfte innerhalb von dreieinhalb Jahren.