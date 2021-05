Koalitionseinigung zu Frauen in Führungspositionen der grossen Koalition

Die grosse Koalition hat sich nach Angaben von Justizministerin Christine Lambrecht auf eine Frauenquote für Unternehmensvorstände geeinigt. "Mit unserem Gesetz muss künftig ab vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau am Tisch sitzen", erklärte die SPD-Politikerin am Freitag. Es könne nun im Bundestag verabschiedet werden. "Das ist ein Meilenstein für die Frauen in Deutschland und bietet gleichzeitig eine grosse Chance sowohl für die Gesellschaft als auch für die Unternehmen selbst", betonte Lambrecht.