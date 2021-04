Kommunalwahlen Tessin: Erst 7 von 88 Gemeinden sind ausgezählt

Am Sonntag kurz vor 16.40 Uhr lagen deshalb erst die Auszählungen von sieben Gemeindexekutiven vor: Lamone, Brione sopra Minusio, Ronco sopra Ascona, Morcote, Muralto, Melide und Lumino.

Von den insgesamt 111 Tessiner Gemeinden wird heute nur in 88 gewählt. Der Grund: In einigen Gemeinden finden stille Wahlen statt und in anderen mussten sie verschoben werden - so unter anderem in Astano, wo es an Kandidaturen fehlte. In Verzasca wurde bereits im vergangenen Oktober gewählt.

Die Tessiner Kommunalwahlen hätten ursprünglich im März 2020 stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden sie um ein Jahr verschoben.

Dass es bei den auszuzählenden Gemeinden zu Verzögerungen komme, sei den Abstandsvorschriften geschuldet, sagte der Dienstleiter der Tessiner Staatskanzlei auf Anfrage von Keystone-SDA. Trotz Schutzmaske müssten die Wahlhelferinnen und -helfer den Mindestabstand von eineinhalb Meter einahlten.

(AWP)