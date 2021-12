Das Weltwirtschaftsforum (WEF) wird sein Jahrestreffen in Davos angesichts der anhaltenden Unsicherheit bezüglich des Omicron-Ausbruchs verschieben. Das teilt das WEF am frühen Montagnachmittag mit. Es sei nun für den Frühsommer geplant. Das Jahrestreffen hätte vom 17. bis 21. Januar 2022 stattfinden sollen.

Die Teilnehmer würden stattdessen an einer Reihe von State of the World-Sitzungen teilnehmen, bei denen führende Politiker der Welt online zusammenkommen, um Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt zu erarbeiten, so das WEF weiter.

"Die derzeitigen Pandemiebedingungen machen es äusserst schwierig, ein globales Treffen in Person durchzuführen", schreibt das WEF weiter. Trotz der strengen Gesundheitsprotokolle des Treffens hätten die Übertragbarkeit von Omicron und dessen Auswirkungen auf Reisen und Mobilität eine Verschiebung notwendig gemacht. Die Gesundheit und Sicherheit aller Personen, die an physischen Treffen beteiligt sind – Teilnehmer, Mitarbeiter und die gastgebende Gemeinschaft – hätten für das Forum stets Priorität.

Schon das WEF 2021 musste wegen der Pandemie in der ursprünglichen Form mit persönlichen Treffen abgesagt werden. Es wurde ebenfalls ein virtuelles WEF abgehalten. Im Herbst hätte dann das Treffen in Singapur nachgeholt werden sollen, es fand aber ebenfalls nicht statt.

(cash)