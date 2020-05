Mehrere Schüsse aus Nordkorea seien in Richtung eines südkoreanischen Wachtpostens gefeuert worden, teilte das südkoreanische Militär am Sonntag mit. Daraufhin habe Südkorea zurückgeschossen. Niemand sei dabei verletzt worden.

Nach wochenlangen Spekulationen über den Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte das international weitgehend isolierte Land am Samstag über einen angeblich aktuellen Auftritt Kims berichtet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, Kim habe am Freitag an den Feierlichkeiten zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik teilgenommen.

Fotos zeigen den Machthaber lächelnd und im Gespräch mit Mitarbeitern sowohl bei der Festveranstaltung als auch auf einem Rundgang durch die Fertigungsstätte.

