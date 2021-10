Die Zahl der Beschäftigten in Grossbritannien wuchs um 207'000 zum Vormonat auf 29,2 Millionen, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Die Stellenzahl liegt damit auch über dem vor der Corona-Pandemie erreichten Niveau. Zudem sank die Arbeitslosenquote auf aktuell 4,5 Prozent.

Die britische Wirtschaft hat nach dem Ende der meisten Corona-Auflagen wieder Fuss gefasst und sucht inzwischen händeringend nach Personal. Die Zahl der offenen Stellen war im September mit knapp 1,2 Millionen so hoch wie noch nie. Akut ist nach dem Brexit und wegen der Corona-Krise etwa der Mangel an Lkw-Fahrern. 100'000 zusätzliche Fahrer würden gebraucht, um Güter verlässlich über die Strassen zu bringen, rechnete der Branchenverband RHA kürzlich vor. Ändert sich das nicht, könnten die Preise steigen und die Inflation anheizen.

Die britische Wirtschaft hat nach dem Ende vieler Corona-Beschränkungen dank kauffreudiger Verbraucher kräftig Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von April bis Juni um 4,8 Prozent zum Vorquartal. Zum Vergleich: Deutschland schaffte nur ein Plus von 1,6 Prozent. Im ersten Vierteljahr war die britische Wirtschaft infolge vieler Restriktionen wegen der dritten Corona-Welle noch um 1,6 Prozent geschrumpft.

(Reuters)