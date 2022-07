Rückläufige Erdgaslieferungen, ein Abschwung in den USA und anderer Gegenwind würden dazu führen, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres kontrahieren werde, so Analysten um Stefan Schneider in einer Notiz an Kunden. Sie sagten auch, dass die Inflation - trotz Rekordstand - ihren Höhepunkt noch nicht erreicht habe.

Die jüngste Verknappung der Energielieferungen infolge des Krieges in der Ukraine hat in ganz Europa und insbesondere in Deutschland, das stark von russischem Gas abhängig ist, Alarmstimmung ausgelöst. Eine der Hauptsorgen ist, dass der Kreml die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 als Vorwand nutzen könnte, um die Lieferungen vollständig einzustellen.

"Es ist davon auszugehen, dass Russland als Vergeltung für die westlichen Sanktionen und die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine weiterhin nach Möglichkeiten sucht, die Wirtschaftstätigkeit in Europa zu stören", so die Ökonomen. "Dies muss nicht unbedingt eine vollständige Abschaltung bedeuten", aber "die Auswirkungen auf die Industrieproduktion und die wirtschaftliche Unsicherheit werden die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit ziemlicher Sicherheit in eine Rezession stürzen."

