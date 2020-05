"Die Wirtschaft wird sich erholen", sagte Powell in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des Senders CBS. Allerdings könne dies bis zum Ende des kommenden Jahres dauern. Sollte eine zweite Pandemie-Welle ausbleiben, dürfte die Erholung in der zweiten Hälfte dieses Jahres fortschreiten. "Für eine komplette Erholung der Wirtschaft müssen die Menschen komplettes Vertrauen haben", sagte der Chef der Notenbank allerdings. "Das wird möglicherweise auf die Ankunft eines Impfstoffes warten müssen."

Powell hatte zuletzt vor einer langen Durststrecke der Wirtschaft gewarnt und damit die Investoren an der Wall Street aufgeschreckt.

(Reuters)