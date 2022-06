Im vierten Quartal 2021 hatte es noch ein Plus von 0,8 Prozent gegeben, im Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 3,4 Prozent.

Die Wirtschaft zeige sich widerstandsfähig, sagte der Chefökonom der National Bank, Nikos Magginas. Dafür sei vor allem der inländische Konsum verantwortlich. Hier seien die Ausgaben der Haushalte zum Vorjahr um 11,6 Prozent gestiegen. Im zweiten Quartal dürfte die Erholung der Tourismusbranche von der Corona-Pandemie für einen Schub sorgen.

Allerdings wirken sich auch in Griechenland die Folgen des Krieges in der Ukraine aus. Der Internationale Währungsfonds hatte deswegen seine Wachstumserwartung für dieses Jahr zuletzt von 5,4 auf 3,5 Prozent gesenkt. Die Regierung in Athen geht von 3,1 Prozent in diesem Jahr und 4,8 Prozent im nächsten Jahr aus.

(Reuters)