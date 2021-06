Die Inflation in den USA hat einen weiteren kräftigen Schub erhalten. Die Konsumentenpreise stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten einen Anstieg von 4,7 Prozent erwartet. Im April hatte die Rate 4,2 Prozent betragen, was ebenfalls mehr als erwartet war.

Damit erlebt die USA den grössten Inflationsschub seit August 2008. Damals stieen die Lebenshaltungskosten um 5,3 Prozent.

Die US-Notenbank (Fed) verfolgt die Preisentwicklung genau. Sie geht aber davon aus, dass die Inflation nur vorübergehend anziehen wird. Denn im Vorjahresvergleich ergeben sich wegen des Konjunktureinbruchs im Jahr 2020 hohe Preissteigerungsraten.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Mai um 0,6 Prozent. Die Kerninflation ohne im Preis oft schwankende Komponenten wie Energie und Lebensmittel betrug verglichen mit dem Vorjahresmonat 3,8 Prozent. Im April hatte sie 3,0 Prozent betragen, Analysten hatten mit 3,5 Prozent gerechnet.

"Auch wenn uns höhere Inflationsraten noch etwas länger begleiten werden, es handelt sich im Wesentlichen um Sondereffekte der Pandemie", sagt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. "Deshalb schaut man an den Finanzmärkten mittlerweile gelassen auf die Inflationsentwicklung."

Die Fed, die sich nächste Woche zur Zinssitzung trifft, unterstützt die Wirtschaft trotz der anziehenden Konjunktur weiter mit monatlichen Geldspritzen von 120 Milliarden Dollar. Sie will an den Anleihekäufen festhalten, bis substanzielle Fortschritte bei der Preisstabilität und der Arbeitslosigkeit erreicht sind. Fed-Vize Randal Quarles hat signalisiert, dass er für Gespräche über das Bond-Programm offen sei.

(cash/Reuters/AWP)