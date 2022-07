Kristalina Georgieva sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch, der Ausblick habe sich seit April "signifikant verdunkelt". In den kommenden Wochen werde der IWF seine Vorhersage von einem weltweiten Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent zum dritten Mal in diesem Jahr senken. Die genaue Zahl werde noch von den Experten des Fonds ausgearbeitet. Im April hatte der IWF die Vorhersage um fast einen ganzen Prozentpunkt gesenkt. Die neuen Prognosen für 2022 und 2023 werden in der zweiten Julihälfte erwartet. Im vergangenen Jahr war die Weltwirtschaft noch um 6,1 Prozent gewachsen.

(Reuters)