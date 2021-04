Im abgelaufenen Monat stiegen die Exporte im Jahresvergleich um 16,1 Prozent, wie Daten des japanischen Finanzministeriums (MOF) am Montag zeigten. Ökonomen hatten in einer Reuters-Befragung mit einer Zunahme um 11,6 Prozent gerechnet. "Der beeindruckende Jahreswert ist auf Basiseffekte durch die Exportschwäche im März 2020 zurückzuführen", sagte Tom Learmouth, Ökonom bei Capital Economics. Die Erholung der Exporte habe sich im ersten Quartal deutlich verlangsamt und es sei unwahrscheinlich, dass die Auslandsnachfrage dem Wachstum in diesem Jahr viel Rückenwind verleihen werde.

Im Vormonat mussten die Exporte der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt noch einen Einbruch von 4,5 Prozent einstecken.

(Reuters)