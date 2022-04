Der am Freitag veröffentlichte sogenannte Tankan-Index für das Geschäftsklima der Konzerne sank im März auf plus 14 von plus 17 im Dezember und lag damit unter der mittleren Marktprognose von plus zwölf. Der Stimmungsindex der grossen nicht-verarbeitenden Unternehmen verschlechterte sich ebenfalls von plus 10 vor drei Monaten auf plus 9.

Das von der japanischen Notenbank vorgelegte und an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer zeigte auch, dass die grossen Unternehmen ihre Investitionspläne für das laufende Geschäftsjahr, das im April beginnt, wahrscheinlich um 2,2 Prozent anheben werden, während Analysten von einem Anstieg um 4,0 Prozent ausgingen.

Die vierteljährliche Umfrage der Zentralbank zeigt, das die Unternehmen durch Lieferunterbrechungen und steigende Rohstoffkosten infolge der Ukraine-Krise belastet wurden. Auch die steigenden Importrechnungen aufgrund des schwachen Yen haben den Haushalten und der japanischen Wirtschaft, die immer noch unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie leidet, zusätzlichen Druck gemacht. Analysten gehen davon aus, dass sich die Kerninflation der japanischen Verbraucher bereits im April dem Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank nähern wird, obwohl die BOJ erklärt hat, dass sie auf die kostensteigernde Inflation nicht mit einer Straffung der Politik reagieren wird.

(Reuters/cash)