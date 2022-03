Die DZ Bank nahm ihre Vorhersage für den Anstieg des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr von 3,0 auf 1,9 Prozent zurück, die Ratingagentur Scope von 4,4 auf 3,5 Prozent. "Die verhängten Sanktionen gegen Russland werden auch die Wirtschaft in Deutschland in den kommenden Monaten merklich belasten", begründete DZ-Bank-Ökonom Christoph Schwonke am Freitag den Schritt. "Wir gehen derzeit davon aus, dass das Wachstum zumindest bis zur Jahresmitte einen empfindlichen Dämpfer verkraften muss." ING-Chefvolkswirt Carsten Breszki erwartet zu Jahresbeginn sogar eine Rezession, da das Bruttoinlandsprodukt bereits Ende 2021 geschrumpft ist und im laufenden ersten Quartal nochmals leicht sinken dürfte - trotz der Corona-Lockerungen. "In jedem Fall haben wir ein grosses Stagflationsrisiko", sagte Brzeski - also eine Mischung aus wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation.

"Die Wachstumsaussichten Deutschlands verschlechtern sich, da die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts die bestehenden Störungen in der Lieferkette und den Inflationsdruck verstärken", heisst es auch im neuen Ausblick der Bonitätswächter von Scope. Die direkten Folgen für den Aussenhandel nach den gegen Russland verhängten Sanktionen seien zwar bislang "überschaubar". "Deutschlands exportorientierte Wirtschaft und die Abhängigkeit der Exporteure von internationalen Zulieferern impliziert jedoch, dass der Krieg in der Ukraine zu weiteren Störungen führen wird", schrieb Scope-Experte Eiko Sievert. Besonders betroffen sein dürfte der Automobilsektor, da dieser auch von Zulieferern aus der Ukraine und Russland abhängig sei.

«Energiepreise gehen weiter in die Höhe»

Der private Konsum wiederum dürfte unter den hohen Energiekosten leiden, weil das an der Kaufkraft der Verbraucher nagt. "Die Invasion in der Ukraine wird die ohnehin schon hohen Energiepreise in Europa noch weiter in die Höhe treiben", erwartet Allianz Research. "Wir erwarten für 2022 einen Anstieg der Energierechnung um 30 Prozent." Haushalte mit niedrigem Einkommen seien in Deutschland besonders stark davon betroffen. Im Schnitt werde hier jeder Haushalt etwa 3400 Euro für Energie ausgeben.

Waren und Dienstleistungen verteuerten sich bereits im Februar vor allem wegen anziehender Energiepreise im Schnitt um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hält im Jahresschnitt 2022 bis zu 6,1 Prozent für möglich, sollte eine Eskalation in der Ukraine zu anhaltend höheren Gaspreisen führen. 2021 waren die Preise mit 3,1 Prozent so kräftig gestiegen wie seit 1993 nicht mehr.

(Reuters)