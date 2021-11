Sie sei zwar "zum jetzigen Zeitpunkt" zuversichtlich, dass das US-Wirtschaftswachstum stark bleibe, ein Scheitern bei der Lösung des Schuldenproblems würde allerdings die "recht bemerkenswerte Erholung untergraben", schrieb Yellen am Montag in ihren Ausführungen für eine Anhörung des Bankenausschusses des Senats am Dienstag.

Yellen dringt weiter auf eine Dauerlösung im Schuldenstreit: Eine drohende Zahlungsunfähigkeit der USA war im Oktober mit einer leichten Erhöhung der Schuldenobergrenze vorerst abgewendet worden. Ohne diesen Schritt hätten die USA ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Die Einigung verschafft der größten Volkswirtschaft der Welt zwar Zeit bis zum 3. Dezember. Eine Verschnaufpause ist dies aber nicht, da Demokraten und Republikaner in der Zwischenzeit eine dauerhafte Lösung für die Obergrenze finden müssen.

(Reuters)