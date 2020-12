Die Ausfuhren legten im November um 21,1 Prozent zum Vorjahresmonat zu und damit so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr, wie aus den am Montag veröffentlichten Zolldaten hervorgeht. Selbst Experten rieben sich verwundert die Augen, denn sie hatten nur ein Plus von 12,0 Prozent auf dem Zettel - nach einem Zuwachs von 11,4 Prozent im Oktober.

Insbesondere Schutzmasken "Made in China" sind in Pandemie-Zeiten sehr gefragt - aber auch Elektronikprodukte für das Arbeiten von Zuhause aus sowie Kühlschränke, Toaster und Mikrowellenherde. Auch die Stahlexporte aus der Volksrepublik zogen an.

China kommt zugute, dass es die Corona-Krise relativ rasch in den Griff bekam und seine Industrie wesentlich schneller wieder hochfahren konnte als viele andere Staaten. "Wir gehen davon aus, dass wegen der sich verschlechternden Covid-19-Lage in Übersee das Exportwachstum Chinas noch einige Monate erhöht bleiben dürfte", erklärten die Volkswirte vom Finanzdienstleister Nomura.

Auf den Weltmeeren fehlt es an Containerkapazitäten

Die Wirtschaft im Reich der Mitte durchlaufe derzeit eine Sonderkonjunktur, erläuterte Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank: "All die Waren, die von uns in Corona-Zeiten besonders kräftig nachgefragt werden, kommen überwiegend aus China." Dazu gehörten neben Masken und Hygieneartikeln, auch Computer für das Homeoffice und Router für eine bessere Internetverbindung. Auch der Gang in den Baumarkt sei vielfach mit dem Kauf von chinesischen Produkten verbunden: "All dies führt dazu, dass es auf den Weltmeeren derzeit an freien Containerkapazitäten mangelt."

Die Importe Chinas legten im November um 4,5 Prozent zu und damit nicht mehr ganz so stark wie im Oktober, als das Plus 4,7 Prozent betrug. Insgesamt fuhr die Volksrepublik einen Außenhandelsüberschuss in Höhe von 75,42 Milliarden Dollar ein. Dies ist der höchste Wert seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahr 1981. Experten hatten lediglich mit einem Überschuss von 53,5 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Corona-Pandemie war Experten zufolge Ende 2019 zunächst in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ausgebrochen und hatte das öffentliche Leben in Teilen der Volksrepublik lahmgelegt. Inzwischen läuft die Wirtschaft wieder rund. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 dürfte China laut dem Helaba-Experten Patrick Franke wieder fast auf den Vorkrisentrend zurückgekehrt sein.

