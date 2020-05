1,91 Millionen Menschen sind derzeit auf Kurzarbeit in 187'000 Unternehmen, wie Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch am Montag in Bern vor den Medien sagte.

Für die Schweiz sieht das Seco einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 6,7 Prozent im laufenden Jahr voraus; die Wirtschaft werde rund 25 Prozent ihrer Leistung einbüssen.

2020 sei ein Rezessions-Jahr mit dem stärksten Rückgang seit der Ölkrise von 1973. Betroffen seien sowohl Import- als auch Exportbranchen. Vieles hänge vom Zustand der Handelspartner ab, darunter dem wichtigsten für die Schweiz: Deutschland.

Gesundheits-bezogene Entwicklungen entscheidend

Man habe nicht allen betroffenen Menschen und Unternehmen helfen können, und flächendeckende Lösungen seien auch in Zukunft nicht möglich, sagte Ineichen-Fleisch. Sie lobte indes die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern.

Zuerst einmal sehe sie mit Zuversicht dem nächsten Öffnungsschritt nach dem Coronavirus-Lockdown entgegen: am kommenden Montag, 11. Mai. Danach hänge alles von den Gesundheits-bezogenen Entwicklungen ab.

(AWP)