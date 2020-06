Die US-Konjunktur hat einem Berater von Präsident Donald Trump zufolge in der Coronavirus-Krise offenbar einen Wendepunkt erreicht. "Der Aktienmarkt kündigt einen Aufschwung der Wirtschaft an", sagte Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Mittwoch dem Sender CNBC.

“It looks like we’ve hit a turning point,” NEC Director Larry Kudlow says about the impact of the coronavirus crisis. pic.twitter.com/eDDYobklKD

— CNBC (@CNBC) June 10, 2020