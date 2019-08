Wa"Es ist keine Rezession in Sichtweite", sagte der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, am Sonntag dem Sender Fox. "Die Verbraucher haben Arbeit. Ihre Löhne steigen. Sie geben Geld aus und sie sparen welches." Die US-Wirtschaft sei trotz des schwelenden Handelsstreits mit China in guter Verfassung.

Zu dem Konflikt sagte Kudlow, binnen zehn Tagen sollten hochrangige Vertreter beider Seiten wieder miteinander sprechen und wenn sich dies gut entwickele, sollten chinesische Vertreter wieder in die USA kommen.

Die weltweiten Finanzmärkte hatten in der vergangenen Woche auch wegen aufkommender Sorgen vor einer US-Rezession stark unter Druck gestanden. Der Grund dafür kam vom US-Anleihenmarkt. Dort war die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen erstmals seit 2007 über die Rendite der Papiere mit zehn Jahren Laufzeit gestiegen.

Diese sogenannte "Inverse Zinskurve" hat Experten zufolge in den meisten Fällen einen Konjunkturabschwung korrekt vorhergesagt. Üblicherweise rentieren länger laufende Anleihen höher als kürzer laufende.

