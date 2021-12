Die Inflation in den USA steigt auf geradezu schwindelerregende Höhen. Waren und Dienstleistungen kosteten im November 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Juni 1982. Von Reuters befragte Experten hatten mit diesem Anstieg gerechnet, nachdem die Inflationsrate im Oktober noch 6,2 Prozent betragen hatte.

US-Präsident Joe Biden hat die Bürger bereits vorsorglich auf die schlechte Nachricht eingestimmt und zugleich vor überzogenen Befürchtungen gewarnt. Die Daten würden noch nicht die erwarteten Preissenkungen in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Doch die Notenbank Fed sieht das Inflationsphänomen mittlerweile nicht mehr als vorübergehend an. Sie gerät zusehends unter Zugzwang, ihren lockeren geldpolitischen Kurs früher zu verlassen als zunächst geplant.

Für die Zinssitzung am Mittwoch wird ein Beschluss erwartet, dass die Notenbank den Geldhahn früher zudrehen könnte: Sie dürfte das Tempo beim Abbau ihrer monatlichen Käufe im Rahmen ihres Anleihenprogramms beschleunigen. Diese könnten dann im Frühjahr komplett eingestellt werden, womit der Weg für eine frühere Zinserhöhung geebnet wäre.

In ersten Reaktionen hiess es dazu:

Bernd Krampen, Nord/LB: "Generell halten Güterengpässe, Lieferunterbrechungen, Hafenschliessungen, Containermangel den Preisdruck hoch. Auch die Nahrungsmittelpreise ziehen stark an. Zudem scheinen die niedrigen Leerstände sowie die gestiegenen Immobilienpreise und Einkommen die Mieten höher zu treiben. Die Inflationssorgen werden nicht geringer – im Gegenteil. Die Fed hat mit dem Start des Tapering erste notwendige geldpolitische Schritte eingeleitet. Jerome Powell hat zuletzt richtigerweise den Ausdruck von 'voraussichtlich vorübergehenden' Preiseffekten relativiert und etwas entschärft. Auch wenn seit kurzem wieder Rückgänge bei Energie und Frachtkosten zu verzeichnen sind, wird die Inflation nachhaltiger hoch bleiben als zunächst gedacht. Aus diesen Gründen könnte auf der nächsten Sitzung am Mittwoch das Tapering sogar noch beschleunigt werden. Darauf wiesen zuletzt einige US-Notenbanker hin – sollten sich bis dahin nicht noch ganz negative Nachrichten zur Omikron-Variante ergeben."

Christoph Balz und Bernd Weidensteiner, Commerzbank: "Der Preisdruck bleibt hoch und deutlich über der Schmerzgrenze der Fed. Die Preisentwicklung und ein offensichtlich immer engerer Arbeitsmarkt vertragen sich kaum mit der immer noch sehr expansiven Ausrichtung der Geldpolitik. Die US-Notenbank wird daher auf ihrer Sitzung nächste Woche die Normalisierung der Geldpolitik beschleunigen und ihre Anleihekäufe schneller zurückfahren als bisher. Wir rechnen mit einer Verdoppelung des Tapering-Tempos auf 30 Milliarden Dollar pro Monat. Dies würde die Käufe bis Ende März auf null zurückführen. Danach wäre die Bahn frei für eine Leitzinsanhebung, mit der wir noch im zweiten Quartal 2022 rechnen."

Elmar Völker, LBBW: "Wenn es noch eines Arguments bedurft hatte, um die US-Notenbank von der Notwendigkeit eines zügigeren Ausstiegs aus der ultra-lockeren Geldpolitik zu überzeugen, dann wurde dieses durch die heutigen Inflationsdaten geliefert. Der Preisanstieg wird immer schwindelerregender. Man muss bis in die Hochinflationsphase der frühen 1980er Jahre zurückgehen, um noch stärkere Preissprünge zu finden. Das hohe Tempo der Energiepreise sticht zwar besonders hervor, und hier hat die Fed in der Tat wenig Mittel, um geldpolitisch dagegenzuhalten. Eine Kernrate von fast 5 Prozent liefert jedoch neuerlich ein starkes Indiz dafür, dass die hohe Inflation auch in der Breite des Warenkorbs zunehmend ankommt. Im Dezember könnte es zwar mit Blick auf die Energiepreise ein wenig Entlastung geben, da die Ölpreise zuletzt nachgegeben haben – die Kernrate könnte allerdings aufgrund von Basiseffekten bis ins erste Quartal hinein weiter anziehen. Die Argumente der Falken, nach Ende der Anleihekäufe zügig über eine Leitzinswende nachzudenken, werden somit wohl erst einmal nicht weniger werden."

Thomas Gitzel, VP Bank: "Willkommen in der Inflationsstratosphäre. Die US-Inflationsrakete schraubt sich weiter in luftige Höhen. Die Teuerungsraten haben in übertragenem Sinne die Troposphäre durchbrochen und sind nun in der Stratosphäre angekommen. Zu den Treibern gehören die höheren Energiepreise, gestiegene Gebrauchtwagenpreise und auch die kalkulatorische Miete für selbst genutzten Wohnraum. Für die US-Notenbank wird die Luft nun ziemlich dünn. Die Fed wird deshalb in der kommenden Woche einen beschleunigten Ausstieg aus den monatlichen Wertpapierkäufen verkündigen. Demnach könnte bereits in den Frühjahrsmonaten Schluss mit den quantitativen Massnahmen sein. Fed-Chef Jerome Powell hätte dann genügend Zeit, um zwei Zinserhöhungen im kommenden Jahr zu lancieren."

Bastian Hepperle, Bankhaus Lampe: "In den USA ist der Inflationsdruck weiterhin mit viel Energie unterwegs und gewinnt mehr und mehr an Breite. Diese Entwicklung wird die Fed darin bestätigen, das Tapering-Tempo zu beschleunigen. Sie ebnet sich damit den Weg für Leitzinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 2022."

(Reuters)