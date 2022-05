Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im April auf 8,3 von 8,5 Prozent im März, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Experten hatten für April mit einem Wert von 8,1 Prozent gerechnet. Manche Fachleute sehen den Rückgang zugleich als Anzeichen, dass der Inflationshöhepunkt wohl überschritten ist: "Dies bedeutet aber nicht, dass das Inflationsproblem gelöst ist", erklärte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz.

Im März hatte die Teuerungsrate den höchsten Stand seit Ende 1981 erreicht. Materialengpässe und erhöhte Energiekosten auch infolge des Ukraine-Krieges halten den Preisdruck hoch. Angesichts des starken Preisauftriebs und heiss laufenden Arbeitsmarkts hat die Notenbank Fed jüngst den grössten Zinssprung seit 22 Jahren gemacht. Die Währungshüter beschlossen Anfang des Monats einstimmig eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt auf die neue Zins-Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent. Sie signalisierten, weitere kräftige Schritte nach oben folgen zu lassen, um die Inflation in Schach zu halten.

Analysten sagten zu den Daten in ersten Reaktionen:

Bernd Weidensteiner, Commerzbank: "Die US-Inflation dürfte ihren Gipfel überschritten haben. Im August ist sie gesunken, aber weniger deutlich als erwartet. Die Teuerung dürfte zwar tendenziell weiter sinken, aber nicht so stark wie von der Notenbank erhofft. Die Fed bleibt damit unter Druck."

Research-Team, Nord/LB: "Was wir aktuell und auch in den kommenden Monaten sehen, ist vor allem ein basisbedingtes Nachgeben der Jahresrate der Inflation. Fundamental hat sich wenig an dem massivsten Preisdruck seit 20 Jahren geändert: Solange der Krieg in der Ukraine wütet, werden die Lieferkettenprobleme, Güterengpässe und auch der Energiepreisanstieg bleiben. Die Fed hat reagiert und wird weitere Maßnahmen verkünden müssen, um die Situation an der Preisfront halbwegs zu korrigieren. Doch mit konjunkturellen Nebenwirkungen ist zu rechnen."

Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank: "Die Inflationsrate kennt also doch nicht nur eine Richtung. Die im Vergleich zum Vormonat niedrigere Inflationsrate stützt sich auf mehreren Faktoren. So sind etwa die Spritpreise im April gefallen. Gleichzeitig verändert sich mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft auch das Konsumverhalten. Die Konsumenten fragen im stärkeren Maß Dienstleistungen nach, gleichzeitig lässt die Nachfrage nach Gütern nach. Gut ablesbar ist dies an den fallenden Preisen für Gebrauchtwagen.

Bleibt ein weiterer deutlicher Anstieg der Energiepreise aus, wird die Inflationsrate schrittweise zurückgehen. Das Inflationshoch dürfte demnach im März ausgebildet worden sein. Fallen die Teuerungsraten in den kommenden Monaten weiter, dürften sich die erhitzten Inflationsgemüter etwas besänftigen.

Es gibt jedoch keinen Grund zur Entwarnung. Die Teuerungsraten werden hoch bleiben und selbst noch zu Jahresende 2022 über der Marke von fünf Prozent liegen. Erst zum Jahresende 2023 dürfte wieder eine Zwei vor dem Komma stehen. Gerade deshalb wird die Fed an ihrem aggressiven geldpolitischen Kurs festhalten. Nicht nur Zinserhöhung um jeweils 50 Basispunkte stehen bei den kommenden Sitzungen des Offenmarktausschusses auf der Agenda, sondern die Währungshüter werden auch ihre Wertpapierbestände reduzieren und damit die in den vergangenen Jahren großzügig verteilte Liquidität wieder einsammeln."

Dirks Clench, LBBW: "Dies wirft die spannende Frage auf: Haben wir bei der US-Inflation den Hochpunkt gesehen? Wir glauben schon! Damit im Einklang steht, dass der Anteil der Kleinunternehmen, welche ihre Verkaufspreise erhöht haben, im April leicht zurückgegangen ist. Zudem war die monatliche Veränderungsrate des Konsumentenpreisindex für Güter (ohne Energie, Nahrungsmittel und Gebrauchtwagen) zuletzt rückläufig und zeigt somit ein leichtes Nachlassen des unterliegenden Preisauftriebs an.

Eine Verschärfung der Lieferkettenproblematik infolge der 'Lockdowns' in einigen Millionenstädten Chinas sowie ein wiederholtes Emporschiessen der Energie- und Nahrungsmittelpreise aufgrund einer Eskalation der Russland-Krise stellen jedoch erhebliche Risiken unserer Inflationsprognose dar. Davon abgesehen würde das Durchschreiten des oberen Wendepunktes bei der Inflation nicht bedeuten, dass die US-Notenbank von ihren avisierten Leitzinserhöhungen grösseren Ausmasses Abstand nehmen wird. Dafür wird die Inflation – nicht zuletzt wegen der angespannten Lage am US-Arbeitsmarkt – viel zu hoch bleiben."

Ulrich Wortberg, Helaba:"Der Höhepunkt der Teuerung scheint überschritten zu sein. Mit den April-Zahlen machen sich Basiseffekte positiv bemerkbar. Von Entspannung kann allerdings bei einer Jahresteuerungsrate von über acht Prozent noch nicht gesprochen werden. Zudem wurden die Konsensschätzungen erneut übertroffen, und Hoffnungen auf einen schnellen Rückgang sind nicht angebracht angesichts des fortdauernden Ukraine-Krieges und der gestörten Produktionstätigkeit in China sowie der Lieferkettenproblematik. Insofern bleibt die US-Notenbank unter Druck, den geldpolitischen Expansionsgrad zurückzudrehen."

(Reuters)