Konsumklima in Grossbritannien auf Vorkrisenniveau

Das Konsumklima in Grossbritannien ist angesichts der Impffortschritte und der Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität so gut wie seit dem Ausbruch der Coronapandemie nicht mehr. Das entsprechende Barometer kletterte im Februar um 2,0 auf 105,4 Punkte, wie das Umfrageinstitut YouGov am Montag in London mitteilte.