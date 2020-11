Konzernverantwortungsinitiative scheitert nur am Ständemehr

(1. Zusammenfassung) - Die Konzernverantwortungsinitiative ist am Ständemehr gescheitert. Die jahrelange Kampagne der Befürworter hat nur in der lateinischen Schweiz und in urbanen Gegenden der Deutschschweiz gewirkt. Ein Trostpflaster bleibt: Nun tritt der indirekte Gegenvorschlag in Kraft.