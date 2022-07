Im Bundeskanzleramt in Berlin hat am Montag die sogenannte konzertierte Aktion gegen die Inflation in Deutschland begonnen. Bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) kamen Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen. Auch Ökonomen und Bundesbank waren eingeladen. Unter anderem wollten auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) teilnehmen.