Korr: Beschwerde bei Bundesverwaltungsgericht nach Impfstoff-Zulassung

(Korrigiert im zweitletzten Abschnitt: DU - Die Unabhängigen ist eine Kleinstpartei, die in den Kantonen Bern und Aargau vertreten wird. Mit der politischen Gruppierung Die Unabhängigen (DU) in Liechtenstein hat die Schweizer Partei nichts zu tun.) - Die Gruppierung "DU - die Unabhängigen" meldet Bedenken an zum vom Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassenen Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech. Sie hat deshalb nach eigenen Angaben beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Zulassung eingereicht.