Korr: Ems Chemie verbietet Mitarbeitenden das Wort "Krieg"

(Korrigiert: Im letzten Abschnitt - Geschäfte in Russland unterbrochen, nicht geschlossen, die Mitarbeitenden führen deshalb andere Arbeiten durch als sonst) - Die Mitarbeitenden der Ems Chemie sind dazu aufgefordert worden, in ihrem geschäftlichen Umfeld nicht von einem Krieg in der Ukraine zu sprechen, sondern den Begriff "Ukraine Konflikt" zu verwenden.