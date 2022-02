(In der Überschrift und im Leadsatz wurde berichtigt, dass der Spendenaufruf von Wladimir Klitschko und nicht von Vitali Klitschko stammt. Im zweiten Satz wurde entsprechend eingefügt, dass Wladimir Klitschko der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist.) - Ex-Boxstar Wladimir Klitschko hat Europa zu Spenden für die Ukraine aufgerufen. "Unsere Frauen, Kinder, ältere Menschen gehen durch die Hölle. Wir brauchen jetzt Ihre Hilfe dringend", sagte Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, am Montag in einem Video im Nachrichtenkanal Telegram. "Bitte spendet auf das Konto der ukrainischen Nationalbank, was ihr könnt."