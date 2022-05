Korr: Moskau verbietet Geschäfte mit ehemaligen Gazprom-Töchtern im Ausland

(Im 2. Absatz, 1. Satz muss es korrekt heissen: "Die Bundesregierung betonte in Berlin, die Versorgungssicherheit sei derzeit gewährleistet." Der vorher an der Stelle stehende Halbsatz "die Sanktionen hätten keine Auswirkung auf die Versorgungssicherheit." gab den Wortlaut der Mitteilung nicht zutreffend wieder.) - Russland hat gegen die Firma Gazprom Germania und andere ehemalige Tochterunternehmen seines staatlichen Gaskonzerns Sanktionen verhängt. Mit insgesamt 31 aufgelisteten Firmen dürften von russischer Seite keine Geschäfte mehr gemacht werden, hiess es. Die russische Regierung veröffentlichte dazu am Mittwoch eine Verfügung, nach der die Handelsverbote im Auftrag von Kremlchef Wladimir Putin in Kraft treten. Gazprom Germania war Anfang April unter staatliche deutsche Kontrolle gestellt worden.