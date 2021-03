Korr: Nationalrat spricht 40 Millionen für Früh- und Sonntagszustellung

(Zweiter Abschnitt nach dem Lead: Aussage korrigiert. Für die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse hat der Nationalrat 30 Millionen Franken gesprochen, den Beitrag also um 10 Millionen erhöht.) - Der Nationalrat hat am Dienstagmorgen die indirekte Presseförderung ausgebaut. Insbesondere hat er zusätzlich 40 Millionen für die Früh- und Sonntagszustellung beschlossen. Zudem hat er die Beiträge an die Ermässigung der Zustelltarife von 30 auf 50 Millionen Franken erhöht.