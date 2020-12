Korr: Steuerdatenaustausch zwischen Kantonen soll nicht geprüft werden

(Korrektur in Zitat Noser: Vorlage zur Revision der Verrechnungssteuer statt Mehrwertsteuer) - Unter den Kantonen soll nicht wie mit dem Ausland ein Finanzdatenaustausch in Steuerfragen eingeführt werden. Der Ständerat hat am Mittwoch mit 26 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung eine Standesinitiative des Kantons Bern abgelehnt, die dies verlangt.