Korr: Übersterblichkeit in Russland im November bei über 55 Prozent

(Berichtigung: Leadabsatz korrigiert, Anstieg bei rund 55 Prozent, keine Verdopplung) - In Russland ist ist die Zahl der Todesfälle im November um 55,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen - also vor Beginn der Corona-Pandemie. Wie aus am Montag veröffentlichten Zahlen des nationalen Statistikamtes hervorgeht, starben in dem Monat rund 219 900 Menschen. Im November 2019 waren es mehr als 141 000. Mehr als 35 000 Menschen starben demnach mit dem Coronavirus.