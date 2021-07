Korr/Flughafen Zürich dank Sommerferien mit deutlich mehr Passagieren

Zürich (awp/sda) - Das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich liegt trotz Ferienbeginn noch immer um gut die Hälfte tiefer als vor der Corona-Krise. Das Passagieraufkommen ist aber im Vergleich zu den Vorwochen deutlich angestiegen. Damals lag der Wert bei noch fast 80 Prozent.

Der Flughafen erwartet in der jetzt beginnenden Sommerferienzeit zwischen 40'000 bis 55'000 Passagierinnen und Passagiere pro Tag, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag sagte. Zum Vergleich: Vor Corona waren es an Spitzentagen in den Sommerferien bis zu 110'000 Passagiere pro Tag gewesen.

Es habe einen Aufschwung gegeben, so die Sprecherin weiter. "Es läuft und hat viel Betrieb."

(AWP)