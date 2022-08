Die Bewertung der langfristigen Fremdwährungsanleihen bleibe zunächst bei "AA-", teilen die Bonitätswächter mit. Der russische Einmarsch in die Ukraine habe den Wachstumausblick Estlands massiv beeinträchtigt. Auch sei der Inflationsdruck in Estland deutlich höher aus anderswo in der Eurozone.

Die US-Agentur S&P stuft nach der Umschuldung das Rating für die Ukraine hoch. Die Bewertung für die langfristigen Fremdwährungsanleihen werde auf "CCC+" von zuvor "SD" (Selective Default/teilweiser Zahlungsausfall) angehoben, teilen die Bonitätswächter mit. Der Ausblick sei stabil. Das reale Bruttoinlandsprodukt des Landes werde in diesem Jahr um 40 Prozent einbrechen, da die Exporte, der Konsum und die Investitionen schrumpften.

Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar steckt die Ukraine in einer schweren Wirtschaftskrise. Ausländische Gläubiger hatten der Ukraine einen zweijährigen Aufschub für anstehende Anleihe-Zahlungen im Wert von fast 20 Milliarden Dollar eingeräumt. Eine Bewertung mit "CCC+" bedeutet eine ungenügende Bonität.

(Reuters/cash)