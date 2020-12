Kreise: EU-Seite sieht Erfolg bei Brexit-Handelspakt auf Messers Schneide

Der geplante Brexit-Handelspakt mit Grossbritannien steht aus Sicht der Europäischen Union auf Messers Schneide. Es gebe gewichtige Diskrepanzen beim Thema faire Wettbewerbsbedingungen, hiess es am Samstag aus EU-Kreisen in Brüssel. Die britische Haltung stelle das Funktionieren des Binnenmarkts ernsthaft in Frage.