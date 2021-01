Laut einem Augenzeugen wurde Nawalny gleich bei der Passkontrolle am Moskauer Flughafen Scheremetjewo in Gewahrsam genommen. Auch die russische Gefängnisbehörde FSIN bestätigte laut der Agentur Interfax die Festnahme. Nawalny war am Nachmittag vom Berliner Flughafen BER mit der russischen Fluggesellschaft Pobeda abgeflogen. Der 44-Jährige war seit August in Deutschland, wo er sich von einer in Russland erlittenen Vergiftung erholte. Nawalny ist einer der führenden Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die russische Strafvollzugsbehörde hatte erklärt, alles daran zu setzen, ihn festzunehmen. Sie wirft ihm vor, gegen Bewährungsauflagen im Zuge einer Strafe wegen Untreue von 2014 verstoßen zu haben.

(Reuters)