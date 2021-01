Die Maschine landete nach Angaben eines Reuters-Augenzeugen am Flughafen Scheremetjewo im Nordwesten der Stadt. Ursprünglich sollte das Flugezeug der Airline Pobeda auf dem Flughafen Wnukowo südwestlich von Moskau landen, wo sich zahlreiche Anhänger versammelt hatten, um ihn zu begrüßen.

Nawalny hatte Deutschland am Sonntagnachmittag verlassen, um nach Russland zurückzukehren. Nach seiner auskurierten Vergiftung will Nawalny trotz einer drohenden Verhaftung zurück in sein Heimatland. "Ich, verhaftet? Ich bin unschuldig", sagte er Reuters-Augenzeugen zufolge beim Einstieg in das Flugzeug.

Nawalny ist einer der führenden Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach einem Giftanschlag in Russland mit dem Nerven-Kampfstoff Nowitschok im August wurde Nawalny an der Berliner Charite behandelt und erholte sich anschließend in Deutschland. Die Bundesregierung und andere westliche Staaten sprechen von einem Mordversuch. Die Regierung in Moskau weist jede Verwicklung in den Vorfall zurück.

(Reuters)