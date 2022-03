Kreml: Russisch-ukrainische Verhandlungen dauern an

Drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine dauern die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau Kremlangaben zufolge im Online-Format an. "Die Arbeit wird fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. "Unsere Delegation unternimmt grosse Anstrengungen und zeigt eine viel grössere Bereitschaft als unser ukrainisches Gegenüber", meinte er. Russlands Bedingungen seien "äusserst klar, ausformuliert und den ukrainischen Verhandlungsführern vollständig zur Kenntnis gebracht".