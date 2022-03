Kreml sieht Russland trotz Kriegs gegen Ukraine nicht isoliert

Russland sieht sich nach Kremlangaben trotz seines Kriegs gegen die Ukraine bisher nicht isoliert. "Die Welt ist zu gross, dass Europa und Amerika irgendein Land isolieren könnten, vor allem ein so grosses wie Russland", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der Agentur Interfax zufolge mit Blick auf die Sanktionen vor allem westlicher Staaten. Angesichts der schweren wirtschaftlichen Folgen der Strafmassnahmen gegen Russlands Invasion in der Ukraine kündigte Peskow neue Hilfen an.