Kreml zu Sanktionsdruck: Werden unsere Position nicht ändern

Die EU hatte am Montagabend Sanktionen gegen Oligarchen und andere Menschen aus Putins Umfeld in Kraft gesetzt. Damit werden unter anderem ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren. Zudem wird ihre Reisefreiheit eingeschränkt.

Kremlsprecher Peskow bekräftigte am Dienstag, dass Moskau den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiter als rechtmässigen Staatschef des Nachbarlandes ansehe. "Ja. Das ist der Präsident der Ukraine", sagte Peskow. Der Regierung in Kiew hingegen wirft der Kreml immer wieder vor, aus "drogensüchtigen Nationalisten" zu bestehen.

Putin sei bereits über den Stand der am Montag aufgenommenen russisch-ukrainischen Verhandlungen informiert worden, sagte Peskow. "Es ist noch zu früh, um irgendwelche Einschätzungen abzugeben, wir möchten dies nicht voreilig tun." Delegationen beider Länder hatten sich am Montag an der belarussisch-ukrainischen Grenze getroffen./haw/DP/men

(AWP)