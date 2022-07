Sie sollen dort für künftige Offensiven zur Verfügung stehen. Sie würden mit Mehrzweckpanzern MT-LB transportiert, berichtet der britische Militärgeheimdienst. Bereits am Freitag hatte das britische Verteidigungsministerium vermeldet, dass sich Russlands Truppen in der Region Donezk sammeln und sich neu aufstellen würden.

Schon vor zwei Wochen ging der britische Militärgeheimdienst aufgrund der zunehmenden Schärfe der Gefechte im Donbass davon aus, dass Russland bald auf Reservisten zurückgreifen werde. Insgesamt sollen die Verluste der russischen und prorussischen Truppen laut Angaben der Ukraine bei über 30'000 liegen. Der Kreml hat seit Ende März keine offiziellen Zahlen zu gefallenen Soldaten mehr veröffentlicht.

Unklar blieb zunächst, welche Art von Reservisten sich in der Nähe der Ukraine versammeln. Die russische Kampfreserve besteht eigentlich aus freiwilligen Teilzeitkräften, die für Sicherheitsaufgaben im Rücken der Front vorgesehen seien, so das britische Verteidigungsministerium damals. Mit Veteranen, die in den vergangenen fünf Jahren gedient haben, würden vermutlich Bataillone aufgefüllt.

"Trotz eines andauernden Mangels an einsatzfähigen Reservisten für die Ukraine wird die russische Führung wahrscheinlich weiter zögern, eine allgemeine Mobilisierung anzuordnen“, hiess es vor zwei Wochen aus London.

Die Ukraine seinerseits hat bislang keine Wehrpflichtigen in Kampfeinsätze geschickt. Die Truppen bestehen aus Berufssoldaten und Angehörigen der Polizei und des Grenzschutzes. Dazu kommen freiwillige Kämpfer.

(Reuters/cash)