Während Family Offices und andere Vermögensverwalter sich langsam in Bitcoin-Investments vorwagen und die Zukunftsaussichten der dezentralen Finanzwelt sondieren, investieren viele Kleinanleger Beträge von 10, 100 und manchmal auch 1000 Dollar in neue Digital Coins, deren Schöpfer schnellen Reichtum versprechen.

Besonders dreist sind so genannte Rug Pulls, wertlose Projekte, die nur ins Leben gerufen werden, um blauäugige Investoren abzuzocken. Selbst ernannte Krypto-Sheriffs indessen haben Projekten wie We Save Moon den Kampf angesagt. Auf der Suche nach Betrug untersuchen sie die Programmcodes der Kryptowährungen. Auch Preischarts liefern Hinweise auf Abzocke.

"Ich kann in einen Kontrakt schauen und in zwei Sekunden sagen, ob es Betrug ist oder nicht", sagt Robert Browning, der aus seinem Zuhause in Louisville, Kentucky, entlang der Untiefen des Kryptomarkts patrouilliert. In den Diskussionsforen der Betrüger indessen steht der Ausdruck "When Lambo?" für die Frage, wann das zusammenbetrogene Geld für besagten Supersportwagen reicht.

(Bloomberg)