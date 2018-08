Mit Sprengstoff und Sturmgewehren bewaffnete Diebe griffen im vergangenen Jahr Dutzende von gepanzerten Fahrzeugen an, die Bargeld an die Kreditinstitute des Landes lieferten, und erbeuteten Hunderte Millionen Rand. Sie sind allem Anschein nach von fünf Bankern übertroffen worden, denen vorgeworfen wird, mindestens 1,5 Milliarden Rand (rund 110 Millionen Franken) bei der VBS Mutual Bank abgezweigt zu haben.

Der Zusammenbruch der siebtkleinsten der 21 Banken Südafrikas hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Kunden standen vor Tagesanbruch Schlange in der Hoffnung, an ihr Geld zu kommen. So wie Mulalo Ramano, eine 72-jährige Witwe, die Angstzustände erlitt, weil sie sich Sorgen um ihre Lebensersparnisse von 20'000 Rand machte, die sie bei der Bank eingelegt hatte.

"Mein Herz schlägt so schnell, es fühlt sich an, als werde es herausspringen", sagt die gebrechliche Ramano am 14. Juli, als sie vor einer Zweigstelle der VBS in Thohoyandou im Nordosten Südafrikas wartet. Sie gehört zu den Dutzenden Menschen, die Schlange standen, um ihr Geld von dem im März zusammengebrochenen Kreditinstitut zurückzubekommen.

Der Skandal hat Arbeitsplätze von Senior Managern bei KPMG South Africa und der Public Investment Corporation, Afrikas grösstem Vermögensverwalter, gefordert. Er hat auch illegale Einlagen in Höhe von 1,65 Milliarden Rand von 13 bereits finanzschachen Gemeinden gefährdet, die der Regierung zufolge nicht gerettet werden.

«Grösste Betrügereien»

Das Ausmass des Betrugs ist mehr als dreimal so gross wie das Volumen der zehn grössten Überfälle auf Bargeld-Transporte, die im vergangenen Jahr von bewaffneten Angreifern verübt wurden und bei denen 456 Millionen Rand erbeutet wurden. Das geht aus Interpol-Daten hervor, die von der Nachrichten-Website TimesLive in Johannesburg veröffentlicht wurden.

"Es ist wahrscheinlich der grösste Bankraub in Südafrika durch Banker", sagt Kuben Naidoo, ein Banken-Registrar und stellvertretender Gouverneur der Zentralbank. Er bezeichnet VBS als ein Schneeballsystem. "Es ist sicherlich eine der grössten Bankbetrügereien, die wir in Südafrika gesehen haben." Die Nedbank Group , Südafrikas viertgrösste Bank, hat sich mit Unterstützung der Zentralbank eingeschaltet, um bei den Auszahlungen an VBS-Kunden zu helfen.

Die Geschichte von VBS reicht bis ins Jahr 1982 zurück, als rassistische Gesetze noch vollständig in Kraft waren und schwarze Südafrikaner wenig oder keinen Zugang zu Finanzmitteln hatten. Bestattungsgesellschaften gründeten die Venda Building Society, um verarmten Gemeinden eine Möglichkeit zu bieten, Geld für Beerdigungen bereitzuhalten.

Die Bank gereit 2016 in die Schlagzeilen, als sie dem ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma fast 8 Millionen Rand auslieh, um Steuergelder zurückzuerstatten, die er für Verschönerungen seines privaten Heims ausgegeben hatte. Zu der Zeit wurde Zuma beschuldigt, der befreundeten Gupta-Familie erlaubt zu haben, die Ernennung von Kabinettsmitgliedern zu beeinflussen und unfair staatliche Aufträge zu gewinnen. Zuma und die Guptas bestreiten jegliches Fehlverhalten.

«Weisse» und «schwarze» Banken

Südafrikas grösste Kreditinstitute reagierten auf die Korruptionsvorwürfe, indem sie alle mit den Guptas verbundene Konten schlossen. Dies löste eine Gegenreaktion aus, denn Zumas Unterstützer riefen zu einem Boykott von sogenannten "weissen Banken" auf. Kommunen wurden von einigen Politikern unter Druck gesetzt, ihr Geld stattdessen bei von Schwarzen geführten Banken wie VBS zu platzieren - gegen Gesetze, die genossenschaftlichen Banken verbieten, Einlagen von Kommunen entgegenzunehmen, so Naidoo.

"Es gab eine Politisierung der Bank", sagt er. "Es gab sicherlich politischen Druck auf die Kommunen, Geld von so genannten weissen Banken abzuziehen und es zu schwarzen Banken zu geben." Der Auslöser, der die Bank im März in den Konkurs schickte und den ersten Blick auf ihre Liquiditätskrise erlaubte, war als sie im Juni unfähig war, eine Verpflichtung gegenüber einer Kommune zu erfüllen.

Fabrizierte Konten

"Sie nahm Einlagen an, gab das Geld an Direktoren und Aktionäre und deren Partner und Firmen, und dann musste sie Einlagen zurückzahlen, so dass sie weitere Einlagen hereinbekommen musste", beschreibt Naidoo die Struktur des Schneeballsystems.

Eine Untersuchung des Konkursverwalters SizweNtsalubaGobodo machte den VBS-Vorsitzenden Tshifhiwa Matodzi und vier weitere Banker für den Zusammenbruch der Bank verantwortlich. Sie betrogen Einleger, indem sie Konten fingierten, fiktive Einlagen schufen, Beamte bei anderen Organisationen bestachen, Gelder an sich selbst übertrugen und Bankaktiva erwarben, die nicht erfasst wurden, einschliesslich eines Hubschraubers, so Anoosh Rooplal, der Verwalter der Bank.

Matodzi reagierte nicht unmittelbar auf einen Anruf an sein Mobiltelefon oder eine SMS, als Bloomberg um eine Stellungnahme bat. RW Attorneys, die ein anderes VBS-verbundenes Unternehmen vertreten haben, in dem Matodzi der Vorsitzende war, sagten, dass sie kein Mandat haben, für ihn oder Vele Investments, den grössten Anteilseigner der Bank, zu handeln.

Opfer des Zusammenbruchs

Matodzi erklärte im März in einem von ihm unterschriebenen Brief an Naidoo, den dieser den Gerichtsunterlagen beifügte, sein VBS-Team werde "den Raum mit hoch erhobenen Köpfen verlassen, in dem Wissen, dass wir erreicht haben, was als unmöglich galt. Am Ende standen wir vor einem gut organisierten und mächtigen System, das wachsende schwarze Banken und schwarze Spitzenleistungen nicht toleriert. "

Zurück in Thohoyandou hastet Terrence Mulaudzi, 23, durch die Strassen der Stadt und verkauft alles, was er kann - vom Gürtel bis zur Handy-SIM-Karte -, um seine Existenz etwas aufzubessern. Seine Grossfamilie ist ein Opfer des Zusammenbruchs der Bank.

"Jeder in meiner Familie ist betroffen, von meinem Vater bis zu meinen Cousins", erzählt er. "Wir haben der Bank und dem System vertraut, dass sie sich um uns kümmern, und jetzt stellen wir fest, dass wir Geld in ein Fass ohne Boden geworfen haben, zur Freude der Diebe."

(Bloomberg)