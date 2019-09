Krise in China: EU-Handelskammer fordert Reform der Staatswirtschaft

China stösst an die Grenzen seines Wachstums und muss seine aufgeblähte Staatswirtschaft reformieren. In ihrem diesjährigen Positionspapier forderte die EU-Handelskammer in China am Dienstag ferner, Wettbewerbsgleichheit für staatliche und private Unternehmen zu schaffen. Wirtschaftliche Liberalisierung sei im eigenen Interesse Chinas, von dessen Zukunft auch europäische Unternehmen abhingen. "China geht jetzt in eine Wirtschaftskrise", sagte EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke bei der Vorstellung des Berichts.